Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился комментарием относительно игры своих подопечных, а также о ситуации с форвардом Квинси Промесом. По словам Абаскаля, Квинси Промес очень важен в плане завершения и развития атакующих действий, однако сейчас он недоступен. Также Абаскаль отметил, что голы приходят тогда, когда футболисты создают моменты и что команде необходимо найти способы заменить Промеса на поле.
«Не мне нужно отвечать. Не я ответственный. Кто?то другой должен говорить об этом», - сказал Абаскаль, отвечая на вопрос журналиста о действиях Промеса.
Источник: «Матч ТВ».
Абаскаль – о ситуации с Промесом: не мне нужно отвечать, не я ответственный
Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об игре команды, а также о нападающем Квинси Промесе.
Фото: "Чемпионат"