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Абаскаль – о ситуации с Промесом: не мне нужно отвечать, не я ответственный

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Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об игре команды, а также о нападающем Квинси Промесе.
Фото: "Чемпионат"
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился комментарием относительно игры своих подопечных, а также о ситуации с форвардом Квинси Промесом. По словам Абаскаля, Квинси Промес очень важен в плане завершения и развития атакующих действий, однако сейчас он недоступен. Также Абаскаль отметил, что голы приходят тогда, когда футболисты создают моменты и что команде необходимо найти способы заменить Промеса на поле.

«Не мне нужно отвечать. Не я ответственный. Кто?то другой должен говорить об этом», - сказал Абаскаль, отвечая на вопрос журналиста о действиях Промеса.

Источник: «Матч ТВ».

Абаскаль Квинси Промес Спартак
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