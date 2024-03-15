Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита» и сборной России Владимир Быстров высказался о ситуации вокруг нападающего «красно-белых» Квинси Промеса. Напомним, ранее Промес был задержан в ОАЭ по требованию Нидерландов, где местный суд приговорил футболиста к 7.5 годам тюремного заключения за контрабанду наркотических веществ и нападение с ножом на двоюродного брата.
«Он никакой не преступник, пока официально не объявили и его не посадили в тюрьму. Во-вторых, всегда люди будут делиться на два лагеря — одни за, другие против», - передает слова Быстрова «Матч ТВ».
Быстров: Промес не преступник, пока его не посадили в тюрьму
Экс-игрок «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров поделился своим мнением относительно ситуации с форвардом «красно-белых» Квинси Промесом.
Фото: "Чемпионат"