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Быстров: Промес не преступник, пока его не посадили в тюрьму

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Экс-игрок «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров поделился своим мнением относительно ситуации с форвардом «красно-белых» Квинси Промесом.
Фото: "Чемпионат"
Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита» и сборной России Владимир Быстров высказался о ситуации вокруг нападающего «красно-белых» Квинси Промеса. Напомним, ранее Промес был задержан в ОАЭ по требованию Нидерландов, где местный суд приговорил футболиста к 7.5 годам тюремного заключения за контрабанду наркотических веществ и нападение с ножом на двоюродного брата.

«Он никакой не преступник, пока официально не объявили и его не посадили в тюрьму. Во-вторых, всегда люди будут делиться на два лагеря — одни за, другие против», - передает слова Быстрова «Матч ТВ».

Спартак Владимир Быстров Квинси Промес
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