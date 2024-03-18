"Большинство голов "Локомотива" были пропущены из-за персональных ошибок или недоработок футболистов, но на данный момент ситуация в целом поправима. Игроки сыграются, им, собственно, больше ничего и не остаётся. "Локомотиву" всегда было свойственно пробуксовывать на старте, а потом набирать ход. Думаю, всё будет хорошо. Тренерский штаб нормально работает, команда на правильном пути", - сказал Наумов.
Московский "Локомотив" в первых двух матчах РПЛ после возобновления чемпионата России набрал лишь одно очко. В 19-м туре "железнодорожники" уступили в дерби "Динамо" (1:2). В следующем туре "Локомотив" принимал на своем поле "Сочи". Игра с последней командой чемпионата завершилась результативной ничьей (2:2).
После этого "Локо" уступил по пенальти калининградской "Балтике" в 1/8 финала Кубка России. В чемпионата на счету "железнодорожников" 32 очка после 20-ти туров. Команда занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: "LegalBet"
Наумов: "Локомотиву" всегда было свойственно пробуксовывать на старте, а потом набирать ход
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал не самый удачный "железнодорожников" в весенней части сезона.
Фото: официальный сайт "Локомотива"