Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм
1 - 1 1 1
Астон ВиллаЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Севилья
1 - 2 1 2
СельтаЗавершен
Лас-Пальмас
0 - 1 0 1
АльмерияЗавершен
Вильярреал
1 - 0 1 0
ВаленсияЗавершен
Райо Вальекано
2 - 0 2 0
БетисЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ювентус
0 - 0 0 0
ДженоаЗавершен
Верона
1 - 3 1 3
МиланЗавершен
Рома
1 - 0 1 0
СассуолоЗавершен
Аталанта
Перенесён
Фиорентина

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрайбург
2 - 3 2 3
БайерЗавершен
Боруссия Д
3 - 1 3 1
АйнтрахтЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брест
1 - 1 1 1
ЛилльЗавершен
Реймс
2 - 1 2 1
МетцЗавершен
Клермон
2 - 1 2 1
ГаврЗавершен
Монако
2 - 2 2 2
ЛорьянЗавершен
Ренн
2 - 0 2 0
МарсельЗавершен

Кубок Англии

Новости
Челси
4 - 2 4 2
ЛестерЗавершен
Манчестер Юнайтед
4 - 3 4 3
ЛиверпульЗавершен

Наумов: "Локомотиву" всегда было свойственно пробуксовывать на старте, а потом набирать ход

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал не самый удачный "железнодорожников" в весенней части сезона.
Фото: официальный сайт "Локомотива"
"Большинство голов "Локомотива" были пропущены из-за персональных ошибок или недоработок футболистов, но на данный момент ситуация в целом поправима. Игроки сыграются, им, собственно, больше ничего и не остаётся. "Локомотиву" всегда было свойственно пробуксовывать на старте, а потом набирать ход. Думаю, всё будет хорошо. Тренерский штаб нормально работает, команда на правильном пути", - сказал Наумов.

Московский "Локомотив" в первых двух матчах РПЛ после возобновления чемпионата России набрал лишь одно очко. В 19-м туре "железнодорожники" уступили в дерби "Динамо" (1:2). В следующем туре "Локомотив" принимал на своем поле "Сочи". Игра с последней командой чемпионата завершилась результативной ничьей (2:2).

После этого "Локо" уступил по пенальти калининградской "Балтике" в 1/8 финала Кубка России. В чемпионата на счету "железнодорожников" 32 очка после 20-ти туров. Команда занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: "LegalBet"

Николай Наумов Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится