"Лучший сербский футболист в истории РПЛ? Не могу назвать одного. Для меня лучшие - Красич, Видич, Иванович, Тошич. В РПЛ было очень много хороших сербских игроков", - сказал Гайич.
Кроме того, латераль ЦСКА отказался включать в этот список себя. Экс-вингеры сборной Сербии Милош Красич и Зоран Тошич, как и Гайич, в России защищали цвета московского ЦСКА. Красич перебрался из ЦСКА в туринский "Ювентус" в августе 2010-го за 15 миллионов евро. Центральный защитник Неманья Видич выступал за московский "Спартак", перед тем как перешел в "Манчестер Юнайтед" и выиграл с ним Лигу Чемпионов.
Другой сербский защитник, Бранислав Иванович, также сделал себе имя в Англии - в составе лондонского "Челси". Отличает Ивановича от всех перечисленных игроков то, что в России он успел поиграть за два клуба. Первой его российской командой был московский "Локомотив", а уже после игры в АПЛ Иванович вернулся в РПЛ, где присоединился к санкт-петербургскому "Зениту".
Источник: "РБ Спорт"
Защитник ЦСКА Гайич включил экс-игрока "Спартака" Видича в список лучших сербов в РПЛ
Футболист московского ЦСКА Милан Гайич назвал лучших, по своему мнению, сербских игроков в истории РПЛ.
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