Генич: "Акрону" нужен тренер, который может ситуацию поменять

Российский комментатор Константин Генич высказался о турнирном положении "Акрона" в РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"
"При всём уважении, моей любви к Зауру Эдуардовичу, им сейчас надо тренера, который может ситуацию поменять.
Вот прямо сейчас. Я очень люблю Тедеева, но вот им сейчас, чтобы спастись, обязательно надо", - сказал Генич в выпуске "Коммент.Шоу".

Заур Тедеев был назначен главным тренером "Акрона" 7 декабря 2023 года. В этом сезоне его команда не может победить с ноября прошлого года. Безвыигрышная серия тольяттинцев в РПЛ достигла отметки в 8 матчей, в которых они дважды сыграли вничью и шесть раз уступили.

На данный момент красно-черные набрали 22 очка и занимают 12-е место в турнирной таблице. От зоны стыковых игр команду Тедеева отделяет один балл.

