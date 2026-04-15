Педро ошибочно удален с поля в матче с "Краснодаром" - ЭСК

Как сообщает комиссия, Педро удалили с поля ошибочно и должен был получить желтую карточку. Теперь красную карточку должен отменить КДК.
Речь идёт о красной карточке полузащитника питерцев Педро, показанной на 79 минуте за нарушение футболиста на хавбеке и капитане краснодарцев Эдуарде Сперцяне.
Главный арбитр встречи Сергей Карасёв принял решение удалить Педро после просмотра видеоповтора эпизода. "Зенит" сомневается в легитимности данного решения и просит ЭСК на ближайшем заседании рассмотреть эпизод.