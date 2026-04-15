Мажич подтвердил, что ЭСК признала удаление Педро неправильным

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич подтвердил прзнание экспертно-судейской комиссии (ЭСК) удвоение Педро в матче "Зенит" - "Краснодар" ошибочным.
Фото: ФК "Зенит"
"На экспертной панели вчера тоже была большая дискуссия. Сначала один-два человека говорили, что это прямая красная карточка, но по ходу обсуждения пришли к другим выводам.
Главный критерий – Педро контролировал мяч, затем потерял его, попытался вернуть и пошёл в опасное действие.
Сначала нога была прямая, но в конце немного сгибалась", - сказал Мажич в эфире "Матч ТВ".

Как сообщает комиссия, Педро удалили с поля ошибочно и должен был получить желтую карточку. Теперь красную карточку должен отменить КДК.

Речь идёт о красной карточке полузащитника питерцев Педро, показанной на 79 минуте за нарушение футболиста на хавбеке и капитане краснодарцев Эдуарде Сперцяне.

Главный арбитр встречи Сергей Карасёв принял решение удалить Педро после просмотра видеоповтора эпизода. "Зенит" сомневается в легитимности данного решения и просит ЭСК на ближайшем заседании рассмотреть эпизод.

