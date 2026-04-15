Батраков признан лучшим молодым полузащитником Восточной Европы. Кисляк - третий

Алексей Батраков из "Локомотива" возглавил список лучших полузащитников Восточной Европы до 23 лет по версии CIES.
Фото: ФК "Локомотив"
Россиянин получил оценку 80,7 балла. Второе место занял игрок "Црвены Звезды" Василие Костов (80,3). Третью позицию занял хавбек ЦСКА Матвей Кисляк, набравший 79,2 балла.

В нынешнем сезоне Батраков уже записал на свой счёт 27 результативных действий: 16 раз поразил ворота соперников и ещё 11 раз ассистировал партнёрам в 31 матче.

