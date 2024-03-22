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Товарищеские матчи. Сборные

Северная Македония
1 - 1 1 1
МолдоваЗавершен
Азербайджан
1 - 0 1 0
МонголияЗавершен
Армения
0 - 1 0 1
КосовоЗавершен
Норвегия
1 - 2 1 2
ЧехияЗавершен
Румыния
1 - 1 1 1
Северная ИрландияПерерыв
Венгрия
0 - 0 0 0
Турция2 тайм
Нидерланды
1 - 0 1 0
ШотландияПерерыв
Албания
0 - 1 0 1
ЧилиПерерыв
Испания
0 - 0 0 0
Колумбия1 тайм

Смородская: я бы отменила матч с Парагваем, у людей такая трагедия

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Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская предложила отменить товарищеский матч между сборными России и Парагвая из-за трагедии в Красногорске.
Фото: "Чемпионат"
"Вы знаете, я бы отменила матч. Такая трагедия. Я не думаю, что эту игру опасно проводить, в нескольких местах вряд ли что-то может произойти. Но это ужас, когда у людей такая трагедия, мы что, тихо играем в футбол, что ли? Ужас", - сказала Смородская.

В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", по сообщениям СМИ, неизвестные начали стрельбу. Позже в здании начался пожар, а журналисты, со ссылкой на спецслужбы, сообщают о жертвах, среди которых, по предварительным данным, 40 убитых и 100 раненых.

Ранее соболезнования пострадавшим и их семьям выразили представители РФС, РПЛ, сборной России и ряда клубов. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отмене массовых мероприятий на территории столицы.

Источник: "РБ Спорт"

Ольга Смородская Локомотив Сборная Парагвая Сборная России
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