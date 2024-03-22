"Вы знаете, я бы отменила матч. Такая трагедия. Я не думаю, что эту игру опасно проводить, в нескольких местах вряд ли что-то может произойти. Но это ужас, когда у людей такая трагедия, мы что, тихо играем в футбол, что ли? Ужас", - сказала Смородская.
В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", по сообщениям СМИ, неизвестные начали стрельбу. Позже в здании начался пожар, а журналисты, со ссылкой на спецслужбы, сообщают о жертвах, среди которых, по предварительным данным, 40 убитых и 100 раненых.
Ранее соболезнования пострадавшим и их семьям выразили представители РФС, РПЛ, сборной России и ряда клубов. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отмене массовых мероприятий на территории столицы.
Источник: "РБ Спорт"
Смородская: я бы отменила матч с Парагваем, у людей такая трагедия
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская предложила отменить товарищеский матч между сборными России и Парагвая из-за трагедии в Красногорске.
Фото: "Чемпионат"