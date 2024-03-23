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Шалимов: Сафонов потащил очень тяжёлый мяч, доказав свой класс. По такой игре с Сербией его надо в "Реал" отправлять

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Экс-главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал игру голкипера сборной России и "быков" Матвея Сафонова в товарищеском матче со сборной Сербии.
Фото: РФС
- Даже при счёте 3:0 Матвей потащил очень тяжёлый мяч, доказав свой класс. По такой игре его надо в "Реал" отправлять, у ворот которого бывает два-три момента за матч, но голкипер выручает, подтверждая свой класс, - приводит слова Шалимова "РБ Спорт".

Товарищеский матч сборных России и Сербии 21 марта завершился победой подопечных Валерия Карпина со счётом 4:0. Голкипер нашей команды Матвей Сафонов отразил два удара в створ, нанесённых из пределов штрафной с близкого расстояния, один из них - головой.

Головин раздавал, Сафонов тащил, Хлусевич создал большинство. Оценки игроков сборной России за дружеский разгром Сербии

Сборная России Матвей Сафонов Игорь Шалимов
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