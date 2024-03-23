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Миладинович: тяжело было смотреть кадры случившегося в "Крокус Сити Холле". Сердце ломается, разрывается

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Защитник "Тобола" и экс-защитник "Сочи" Иван Миладинович высказался о трагических событиях 22 марта в примыкающем к Москве подмосковном Красногорске.
Фото: ФК "Сочи"
- В Астане разница во времени с Москвой - плюс два часа, так что я узнал о случившемся только сегодня утром. Почитал новости в телеграме, тяжело было смотреть все эти кадры - столько детей там было, столько людей. К сожалению, видел и видео расстрелов. Очень тяжело. Даже не знаю, как передать эмоции. Сердце ломается. Разрывается. Хочу выразить соболезнования пострадавшим, их семьям, - передаёт слова Миладиновича "РБ Спорт".

22 марта произошёл теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл", расположенном в подмосковном Красногорске непосредственно возле МКАД. Группа вооружённых лиц проникла в помещение перед концертом рок-коллектива "Пикник" и открыла стрельбу из автоматического оружия, после чего подожгла здание. В результате происшествия погибло не менее 115 людей, свыше 100 пострадавших госпитализированы.

В связи с произошедшим был отменён намеченный на 25 марта товарищеский матч в Москве между сборными России и Парагвая. Все спортивные мероприятия в Российской Федерации, в том числе матчи 24 тура Первой лиги и матчи Второй лиги, назначенные на 23-24 марта, перенесены на резервные даты.

Тобол Сочи Иван Миладинович
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