- Если бы Сербия вышла боевым составом, то была бы другая игра... Но Стойкович выпустил на поле и тех, кто не всегда выходил в старте. На скамейке были футболисты очень высокого уровня. В Сербии вообще хватает талантливых игроков.
В четверг, 21 марта, состоялся контрольный поединок между сборными России и Сербии. Игра прошла в Москве на стадионе "ВТБ Арена" и завершилась крупной победой хозяев поля со счетом 4:0. Забитые голы на свой счет записали полузащитник Антон Миранчук, защитник Максим Осипенко, хавбек Алексей Миранчук и нападающий Иван Сергеев. Напомним, что на 21-й минуте встречи был удален сербский защитник Милан Гайич.
Источник: Metaratings
Защитник "Ахмата" Богосавац: если бы Сербия вышла против сборной России боевым составом, то была бы другая игра
Защитник "Ахмата" Мирослав Богосавац прокомментировал разгромную победу сборной России в товарищеском матче с командой Сербии (4:0).
Фото: сборная России