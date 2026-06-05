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Глушаков отметил важность фигуры Барко для нынешнего "Спартака"

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков оценил шансы команды на чемпионский титул в сезоне 2026/2027.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению Глушакова, если клуб покинет аргентинский полузащитник Эсекьель Барко, претендовать на чемпионство будет непросто.

"Чтобы стать чемпионами, нужно подобрать состав. Ряд позиций нуждается в усилении. Хорошо, что "Спартак" угадал с тренером, ему предстоит строить команду под себя.

Непонятная ситуация с Барко, останется ли он. Это ключевой и системообразующий игрок для "Спартака", если он уйдёт, будет сложно. По?хорошему, в каждую линию надо по одному качественному игроку", — отметил Глушаков в разговоре с "Матч ТВ".

В прошлом сезоне Эсекьель Барко провёл за "Спартак" 37 матчей, забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач. Красно-белые заняли четвёртое место в Российской Премьер-Лиге и выиграли Кубок России.

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