Российский специалист Александр Григорян поделился своими размышлениями относительно игры «Ростова» и «Динамо». По словам Григоряна, обе команды используют схему 4-3-3, но опираются на разные подходы для реализации своих идей. Григорян отметил, что у Марцела Лички в «Динамо» более мастеровитые исполнители, поэтому он может положиться на них и видение самих футболистов.
«У Карпина взаимодействие основано на паттернах, алгоритмах, которые Карпин навязывает команде, отрабатывает в тренировочном процессе и потом это реализует в игре», - передает слова Григоряна «Матч ТВ».
Напомним, что встреча «Ростова» и «Динамо» в рамках 22-го тура РПЛ пройдет на стадионе «ВРБ Арена» в Москве 29 марта. Старт противостояния назначен на 19:30 по местному времени.
Григорян – об игре "Ростова": Карпин строит взаимодействие на паттернах и алгоритмах
Российский специалист Александр Григорян высказался об игре «Ростова» и «Динамо».
Фото: "РИА Новости"