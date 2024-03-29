"Ужас, конечно, но бывают такие матчи. Два центральных защитника у "Динамо" сыграли сегодня очень неудачно. Все голы из-за них пропустили. Такие простые мячи! Просто элементарные. В общем, наша старая болезнь - проблемы в обороне. Неудачный матч у динамовцев получился. "Ростов" же сыграл очень грамотно. Всё по делу, всё по уму", - сказал Терехин.
Московское "Динамо" уступило "Ростову" в 22-м туре чемпионата России со счетом 1:4. В центре защиты "бело-голубых" на поле вышли парагвайцы Роберто Фернандес и Фабиан Бальбуэна. Уже к исходу первого тайма гости отправили в ворота "Динамо" три мяча.
Победа позволила "Ростову" подняться на 7-е место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Валерия Карпина набрали 30 очков в 21-м матче в чемпионате России. Московское "Динамо", которое в случае победы поднималось бы на 1-ю строчку, осталось с 38-ю очками на 3-м месте.
Источник: "Матч ТВ"
Терехин: два центральных защитника "Динамо" сыграли сегодня очень неудачно. Все голы из-за них
Экс-игрок "Динамо" Олег Терехин высказался о поражении московского клуба от "Ростова" в матче 22-го тура РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"