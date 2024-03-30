– Всем надо разбираться. Хотя был пятидневный сбор в Сочи, много об этом говорили, смотрели теорию. Наверное, по такой игре хорошо, что еще один не пропустили, если объективно.
Напомним, сегодня, 30 марта 2024 года, в Сочи на стадионе “Фишт” состоялся очередной матч 22-го тура чемпионата России по футболу. В рамках него местный футбольный клуб “Сочи” сыграл против московского ЦСКА. По ходу игры армейцы создали себе задел в два забитых мяча. Однако гости не смогли удержать преимущество. Как итог – ничья со счетом 2:2.
Источник: “Матч ТВ”
Акинфеев – о матче с “Сочи”: по такой игре хорошо, что еще один не пропустили, если объективно
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал ничью в матче с “Сочи” (2:2) в 22-м туре Российской Премьер-лиги.
Фото: ПФК ЦСКА