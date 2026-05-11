Акрон
1 - 3 1 3
РостовЗавершен
Нижний Новгород
1 - 2 1 2
ЦСКАЗавершен
Спартак
2 - 1 2 1
РубинЗавершен
Динамо
2 - 1 2 1
КраснодарЗавершен

Енисей
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен
Урал
2 - 0 2 0
КАМАЗЗавершен
Шинник
1 - 1 1 1
ТорпедоЗавершен

Стало известно, при каком раскладе "Краснодар" станет чемпионом

Поражение от московского "Динамо" со счётом 1:2 серьёзно осложнило "Краснодару" борьбу за чемпионство.
Фото: ФК "Краснодар"
После 29-го тура команда Мурада Мусаева опустилась на второе место в таблице РПЛ, пропустив вперёд "Зенит". Теперь судьба золотых медалей зависит не только от самих южан. Даже победы над "Оренбургом" в последнем туре "Краснодару" может не хватить - параллельно нужно рассчитывать на поражение "Зенита" в гостевой игре с "Ростовом".

Перед заключительным туром петербуржцы лидируют с 65 очками, а у краснодарцев - 63. При равенстве баллов выше окажется "Зенит", имеющий преимущество по личным встречам.

Добавим, что и "Ростов", и "Оренбург" уже решили свои турнирные задачи и сохранили место в РПЛ на следующий сезон.

