Стало известно, при каком раскладе "Краснодар" станет чемпионом

После 29-го тура команда Мурада Мусаева опустилась на второе место в таблице РПЛ, пропустив вперёд "Зенит". Теперь судьба золотых медалей зависит не только от самих южан. Даже победы над "Оренбургом" в последнем туре "Краснодару" может не хватить - параллельно нужно рассчитывать на поражение "Зенита" в гостевой игре с "Ростовом".
Перед заключительным туром петербуржцы лидируют с 65 очками, а у краснодарцев - 63. При равенстве баллов выше окажется "Зенит", имеющий преимущество по личным встречам.
Добавим, что и "Ростов", и "Оренбург" уже решили свои турнирные задачи и сохранили место в РПЛ на следующий сезон.