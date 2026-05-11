Мбаппе не хочет играть за "Реал" дома до конца сезона - источник



Нападающий " Реала " Килиан Мбаппе может больше не сыграть на "Сантьяго Бернабеу" в нынешнем сезоне.

Как сообщает The Athletic, французский форвард не хочет участвовать в оставшихся домашних матчах мадридцев из-за реакции части болельщиков, которые неоднократно освистывали игрока.



Ранее Мбаппе пропустил встречу 35-го тура Ла Лиги против "Барселоны" (0:2). Изначально причиной отсутствия француза называли травму, однако, по другой информации, футболист покинул тренировку после того, как узнал, что не выйдет в стартовом составе.