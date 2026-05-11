- Считаю, что "Динамо" в этом матче повезло. Счёт здесь абсолютно не по игре. "Краснодар" должен был побеждать. Столько моментов!
- "Зенит" уже не упустит шанс стать чемпионом?
- Почему? Ещё ничего не ясно. "Зенит" играет на выезде с "Ростовом", поэтому у "Краснодара" есть ещё шанс, но не все теперь зависит от него самого.
После осечки "Краснодара" команда Сергея Семака идёт на первой строчке в таблице РПЛ с 65 очками. У южан осталось 63 балла. В заключительном туре "Зенит" сыграет с "Ростовом", а "Краснодар" встретится дома с "Оренбургом".
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
"Счёт абсолютно не по игре". Гранат отреагировал на поражение "Краснодара"
Бывший защитник "Динамо" Владимир Гранат прокомментировал Rusfootball.info победу над "Краснодаром" в матче 29-го тура РПЛ (2:1).
