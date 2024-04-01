"Краснодар" играл хорошо. Вряд ли он стал бы чемпионом, но и так навязал серьезную борьбу "Зениту" на дистанции. Наверное, внутри были какие-то разногласия, которые привели к отставке Ивича, очень хорошего тренера. "Зенит" остается претендентом номер один на чемпионство? Сто процентов", - цитирует Кержакова "Чемпионат".
После 21-го сыгранного тура петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на одно очко. В 22-м туре петербургский клуб сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" (1:1). "Сине-бело-голубые" сыграют с московским "Спартаком" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России, напомним, что "Зенит" становится чемпионом РПЛ пять лет кряду. После зимней паузы южане не одержали ни одной победы в чемпионате России, а также вылетели из Кубка России, уступив подмосковным "Химкам", после чего Владимир Ивич был отправлен в отставку с поста главного тренера. Новым тренером был назначен Мурад Мусаев, который работал в клубе с 2018 по 2021 год.
Александр Кержаков уверен в том, что "Зенит" станет чемпионом в этом сезоне
Экс-игрок сборной России Александр Кержаков высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"