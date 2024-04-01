"Мне кажется, через пару лет "Зенит" может стать народной командой, забрав этот статус и популярность у "Спартака". Все любят болеть за команду, которая выигрывает. Та же ситуация была со "Спартаком" - в начале 90-х и 2000-х они становились десятикратными чемпионами и люди болели за них. Что-то похожее сейчас может сделать "Зенит", выигрывая чемпионат каждый год", - предположил Песьяков.
"Зенит" является действующим чемпионом России на протяжении пяти последних лет. Всего в активе "сине-бело-голубых" 9 чемпионских титулов. В текущем сезоне "Зенит" также возглавляет чемпионскую гонку за 9 туров до конца сезона. В активе санкт-петербургского клуба 41 очко в 21-м матче. Отрыв "Зенита" от ближайших преследователей в лице "Краснодара" и "Динамо" составляет 1 и 3 очка.
Московский "Спартак" располагается на 6-й строчке с 32-мя очками. На счету "Ростова", который остается единственной командой РПЛ, которая не теряла очков в 2024-м году, 30 очков. Команда занимает в турнирной таблице 9-е место.
Источник: "РБ Спорт"
Вратарь "Ростова" Песьяков: "Зенит" может забрать популярность и статус народной команды у "Спартака"
Вратарь "Ростова" Сергей Песьяков оценил вероятность утверждения "Зенита" в статусе "народной команды".
Фото: официальный сайт РПЛ