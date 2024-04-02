- Я судейство не обсуждаю, все вопросы Мажичу. Есть ли вопросы по игре?
- Был момент, когда Корян выходил два в один…
- Этот момент видели все. А Сухой не видел. Задайте ему вопросы. У меня вопросов нет. Перед этим Сухой убрал одну команду ФНЛ, сейчас вторую. Какие вопросы могут быть?
Сегодня, 2-го апреля "Ростов" одержал победу над "Химками" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России (0:0, 7:6 - пен.). Перед серией послематчевых одиннадцатиметровых ударов главный арбитр встречи Алексей Сухой удалил Валерия Карпина и Виктора Онопко. В марте этот же судья работал на матче Кубка России между "Уралом" и "Родиной" - в той встрече екатеринбуржцы одержали победу также в серии послематчевых пенальти. После 21-го сыгранного тура "Ростов" занимают девятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 30 очков. "Химки" лидируют в Первой лиге с 42-мя очками.
Источник: "Матч ТВ".
Талалаев - о судействе в матче с "Ростовом": Сухой убрал одну команду ФНЛ, сейчас вторую, какие вопросы могут быть?
Главный тренер "Химок" Андрей Талалаев высказался о работе судейской бригады в кубковом матче с "Ростовом" (0:0, 6:7 - пен.)
Фото: ФК "Химки"