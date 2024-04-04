Легендарный защитник «Милана» и сборной Бразилии Кафу поделился своими воспоминаниями относительно игры против национальной команды России. По словам Кафу, сборные не часто встречались, но ему было тяжело играть на российском поле, а на бразильских газонах гораздо комфортнее, в том числе из-за климата.
«Соперник, с которым не очень хочется встречаться, ха-ха! А если серьёзно, то всегда получались большие матчи. Встречались редко, но такие игры были полны уважения друг к другу. Увы, у меня никак не получалось сыграть полный матч против России», - передает слова Кафу «Чемпионат».
Кафу – о матчах против сборной России: всегда получались большие матчи
Бывший футболист «Милана» и сборной Бразилии Кафу высказался о матчах против национальной команды России.
Фото: "РИА Новости"