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Абаскаль: "Спартак" одержал абсолютно заслуженную победу

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Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль назвал заслуженной победу над "Динамо" в матче 23-го тура РПЛ (2:1).
Фото: "СЭ"
- Мы одержали абсолютно заслуженную победу. Сложные моменты создают сильных людей. Было не просто отыгрываться. В матчах до этого мы заслуживали большего, но результат не приходил. И вот мы добились долгожданной победы. Мы ее добились все вместе, единая семья. В победах и поражениях мы едины. Сегодня мы одержали победу, отыгрываясь по ходу встречи. Это говорит о многом.

"Спартак" одержал волевую победу в матче 23-го тура РПЛ над московским "Динамо" со счетом 2:1. Команда Гильермо Абаскаля уступала по ходу встречи, однако сумела вырвать три очка благодаря дублю нападающего Александра Соболева, который отличился на 74-й и 87-й минутах. Таким образом "красно-белые" одержали первую победу в чемпионате России после рестарта сезона. Ранее "Спартак" дважды сыграл вничью и одни раз проиграл.

"Спартак" набрал 35 очков и располагается на шестой строчке в турнирной таблице по итогам 22 сыгранных матчей.

Источник: "СЭ"

Гильермо Абаскаль Спартак Динамо
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