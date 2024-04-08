Испанский наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль может покинуть свой пост завтра. Как сообщает "СЭ", на 9-е апреля запланировано заседание совета директоров московского клуба, по результатам которого может быть принято решение об увольнении 34-летнего специалиста.
Гильермо Абаскаль работает в "Спартаке" с 2022-го года. Текущий контракт тренера с клубом рассчитан до лета 2025-го года. "Спартак" под руководством Абаскаля с 35-ю очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В минувшем туре "красно-белые" одержали минимальную победу в матче с "Динамо" (2:1). Эта победа стала первой для подопечных Гильермо Абаскаля в чемпионате в 2024-м году.
Слухи о возможном уходе Абаскаля из "Спартака" активно обсуждались в период зимнего перерыва в чемпионате. Недавно появилась информация, что руководство "красно-белых" рассматривает вариант с увольнением испанского специалиста, не дожидаясь окончания сезона.
Завтра может быть объявлено об увольнении Абаскаля из "Спартака". 9 апреля пройдет заседание совета директоров
На завтрашнем заседании совета директоров "Спартака" может быть объявлено об увольнении главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
Фото: "Чемпионат"