"Мы не ведем никаких переговоров по поводу трансфера Дугласа Сантоса", - цитирует агента Sport24. Ранее в СМИ появилась информация о том, что бразилец может перейти во "Фламенго".
В текущем сезоне Дуглас Сантос провел за "сине-бело-голубых" 28 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 30-летнего бразильца в 15 миллионов евро. Ранее защитник выступал за "Гамбург", "Удинезе" и "Атлетико Минейро".
Агент Дугласа Сантоса заявил, что на данный момент не ведет переговоров о переходе своего клиента
Футбольный агент Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника "Зенита" Дугласа Сантоса, заявил, что его клиент не уйдет из клуба в ближайшее время.
Фото: ФК "Зенит"