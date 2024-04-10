- Был момент, когда управляющим "Спартака" был Леонид Федун, и он приглашал Курбана Бердыева. Сейчас у "Спартака" новое руководство, поэтому даже не знаю. Пошёл бы Курбан Бердыев в "Спартак"? А почему нет? Прежде чем идти, он, наверное, обговорил бы свои полномочия, и если руководство согласится, тогда бы пошёл, - передаёт слова Фёдорова Metaratings.ru.
71-летний экс-главный казанского "Рубина", "Ростова", алматинского "Кайрата", "Сочи" и махачкалинского "Динамо" Курбан Бердыев в феврале 2024 года покинул клуб из Махачкалы и в настоящее время не тренирует ни одну команду. В августе 2016 года специалист мог возглавить московский "Спартак", но не пришёл к соглашению с президентом красно-белых Леонидом Федуном.
Ранее появилась информация, что кандидатура Бердыева была предложена нынешнему руководству красно-белых для замены 34-летнего испанца Гильермо Абаскаля.
Экс-защитник "Рубина" Фёдоров - о возможном приходе Бердыева в "Спартак": почему нет? Обговорил бы полномочия
Экс-защитник казанского "Рубина" Андрей Фёдоров прокомментировал информацию о том, что руководству "Спартака" была предложена на пост главного тренера кандидатура Курбана Бердыева.
Фото: ФК "Сочи"