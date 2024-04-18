Конечно, "Зенит" сильнее, вопросов нет. Но когда сходятся эти команды в конкретном матче, игра бывает равной", - заявил Ловчев в эфире "Матч ТВ".
Санкт-Петербургский "Зенит" одолел московский "Спартак" по сумме двух матчей в рамках 1/2 финала Пути РПЛ в Кубке России. Первый матч проходил в Москве и завершился победой "сине-бело-голубых" со счетом 2:1. В ответной игре голов забито не было.
Ответный матч с "Зенитом" стал первым для боснийского специалиста Владимира Слишковича в качестве исполняющего обязанности главного тренера "Спартака" после увольнения Гильермо Абаскаля.
По итогам противостояния "Зенит", завоевал право сыграть в финале Пути РПЛ, Кубка России, где соперником действующих чемпионов страны станет московский ЦСКА. "Спартак" отправился в нижнюю сетку, где на втором этапе 1/2 финала Пути регионов сразится с московским "Динамо".
Ловчев: конечно, "Зенит" сильнее "Спартака", вопросов нет
Экс-футболист "Спартака" Евгений Ловчев сравнил уровень "красно-белых" и "Зенита" после матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.
Фото: "Матч ТВ"