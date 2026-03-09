Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Локомотив
0 - 2 0 2
Ахмат1 тайм
Спартак
19:00
АкронНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
1 - 1 1 1
УралЗавершен
Шинник
1 - 0 1 0
УфаЗавершен
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Волга Ул1 тайм

Бубнов - о матче "Рубина" и "Краснодара": при таких морозах играть нельзя

Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов высказался о матче 20-го тура РПЛ между "Рубином" и "Краснодаром".
Фото: ФК "Краснодар"
Александр Бубнов заявил, что игру "Краснодара" и "Рубина" надо было переносить из-за мороза.

"При таких морозах даже международные игры не допускаются, допускается игра только до 15 градусов мороза. А здесь было 17-18. А ночью, может быть, даже и больше было.

При таких морозах, конечно, нельзя играть, надо переносить", - сказал Бубнов в аудио в своем Telegram-канале.

Вчера, 8 марта, состоялся матч 20-го тура РПЛ между казанским "Рубином" и "Краснодаром". "Быки" потерпели поражение со счетом 1:2.

Ранее в СМИ появлялась информация, что южный клуб не хотел лететь на матч с "Рубином" из-за плохих погодных условий.

