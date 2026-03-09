Бубнов - о матче "Рубина" и "Краснодара": при таких морозах играть нельзя

Фото: ФК "Краснодар"

При таких морозах, конечно, нельзя играть, надо переносить", - сказал Бубнов в аудио в своем Telegram-канале

Александр Бубнов заявил, что игру "Краснодара" и "Рубина" надо было переносить из-за мороза."При таких морозах даже международные игры не допускаются, допускается игра только до 15 градусов мороза. А здесь было 17-18. А ночью, может быть, даже и больше было.Вчера, 8 марта, состоялся матч 20-го тура РПЛ между казанским "Рубином" и "Краснодаром". "Быки" потерпели поражение со счетом 1:2.Ранее в СМИ появлялась информация, что южный клуб не хотел лететь на матч с "Рубином" из-за плохих погодных условий.