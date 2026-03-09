Колыванов: "Динамо" бьется за Гусева

"Все результаты команды - заслуга главного тренера. Футболисты знают, что им делать на футбольном поле.
Видно, что команда бьется за Гусева. Они хотят, чтобы остался такой коллектив. Всё нацелено на то, чтобы прогрессировать", - сказал Колыванов "Матч ТВ".
Ролан Гусев был назначен главным тренером московского "Динамо" в конце декабря 2025 года. В текущем сезоне под его руководством бело-голубые провели 7 матчей, одержали 4 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения в лиге. Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца июня 2026 года.