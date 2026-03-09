"Урал" вырвал ничью в матче с "Ротором" в 23-м туре Первой лиги

Голом за "Ротор" отличился российский нападающий Абу-Саид Эльдарушев, реализовав пенальти. За "Урал" мяч забил атакующий полузащитник Никита Морозов.
Первая лига
23 тур
Гол: Эльдарушев, 10 (пен) - Морозов, 90+4.
"Ротор": Чагров, Клещенко, Покидышев, Бардыбахин, Шильников, Макаров, Трошечкин, Симонян, Эльдарушев, Родионов, Алиев.
"Урал": Кузнецов, Итало, Маргасов, Мамин, Харин, Сунгатулин, Иванисеня, Железнов, Ишков, Секулич, Богомольский.
Фото: ФК "Урал"