- Я говорил, что "Зенит" может забить и три гола "Спартаку". Были возможности, но Максименко сыграл хорошо. Во многом это его заслуга. Хотя мне казалось, что "Зенит" должен был играть активно и забить хотя бы один гол. Играли вчера осторожно. "Спартак" действовал не так открыто, более прагматично. Наверное, зрителям хотелось бы больше эмоций от матча, - передаёт слова Игонина "Чемпионат".
Ответная игра между "Зенитом" и "Спартаком" в 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России завершилась вничью со счётом 0:0. Сине-бело-голубые нанесли в створ ворот соперника 8 ударов, но не смогли пробить голкипера Александра Максименко.
Этот результат вывел в финале Пути РПЛ "Зенит", поскольку первый матч в Москве завершился со счётом 2:1 в пользу петербуржцев. "Спартак" продолжит борьбу в нижней сетке плей-офф (Пути регионов), где его соперником станет столичное "Динамо".
Игонин: "Зенит" должен был играть активно и забить "Спартаку" хотя бы один гол
Экс-полузащитник "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал итоги ответного матча полуфинала Пути РПЛ Кубка России с московским "Спартаком" (0:0).
Фото: телеканал "Санкт-Петербург"