- Чего чешского не хватает мне в России? Не такой простой вопрос. Мне не хватает в России хорошего чешского пива и кальяна, - передаёт слова Лички Sport24.
46-летний чешский тренер Марцел Личка с августа 2020 года по июнь 2023 года возглавлял "Оренбург", после чего занял пост наставника московского "Динамо". Под его руководством бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 38 очков в 23 сыгранных матчах. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 9 очков, от идущего вторым "Краснодара" - 5 очков.
Главный тренер "Динамо" Личка: мне не хватает в России хорошего чешского пива и кальяна
Чешский главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка ответил на вопрос о том, чего ему не хватает в Российской Федерации.
Фото: ФК "Динамо"