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Никита Чернов: "Зенит" убивал время в конце матча со "Спартаком"

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Защитник "Спартака" Никита Чернов прокомментировал концовку ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с "Зенитом" (0:0), которая прошла без голевых моментов.
Фото: ФК "Зенит"
- То, как прошла концовка матча "Зенит" - "Спартак" - следствие формулы Кубка, когда не вылетал никто? "Зенит" всё равно больше мяч держал в конце, убивал время. Мы чуть подсели, но и сопернику ничего особо не дали сделать, - приводит слова Чернова "РБ Спорт".

Ответный матч полуфинала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России "Зенит" - "Спартак" прошёл 17 апреля на петербургской "Газпром Арене" и завершился вничью со счётом 0:0. Этот результат вывел в финал Пути РПЛ сине-бело-голубых, которые ранее одержали выездную победу в первой игре противостояния со счётом 2:1.

"Спартак" продолжит борьбу за Кубок России в нижней сетке плей-офф (Пути регионов), где его соперником выездном матче второго этапа 1/2 финала станет московское "Динамо".

Кубок России Спартак Зенит Никита Чернов
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