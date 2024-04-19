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Бушманов: "Ростов" показывает зрелищный, качественный футбол. "Спартак" нестабилен, труднопредсказуем

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Экс-главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча 25 тура РПЛ "Ростов" - "Спартак".
Фото: РПЛ
- У "Спартака" и "Ростова" интересные противостояния в последние годы. Эти матчи всегда вызывают повышенный интерес. Тем более Карпин работает в "Ростове", бывший спартаковец. Это тоже добавляет интерес всегда. "Ростов" показывает зрелищный, качественный футбол. Я бы даже сказал, один из лучших в стране в последнее время. "Спартак" нестабилен, труднопредсказуем. Красно-белым будет тяжело обыграть "Ростов". Им стоит поработать над своей игрой, реализацией состава и того потенциала, который есть у них. Судя по состоянию команд, на сегодняшний день "Ростов" имеет больше шансов выиграть, - передаёт слова Бушманова "Чемпионат".

Матч "Ростов" - "Спартак" пройдёт 21 апреля в рамках 25 тура Российской премьер-лиги на "Ростов Арене" и начнётся в 20:30 по московскому времени. В турнирной таблице команды разделяет 1 очко - набравшие 35 очков в 23 матчах красно-белые занимают седьмую строчку, жёлто-синие с 34 очками находятся на восьмом месте.

В весенней части сезона "Ростов" является лучшей командой РПЛ по набранным очкам - 13 в 5 матчах. "Спартак" на этом отрезке набрал 5 очков, забив при этом всего 2 гола, что является худшим показателем в лиге.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в период с апреля 2009 года по май 2012 года и с ноября 2012 года по март 2014 года тренировал красно-белых, за которых выступал в течение пяти сезонов и во времена своей игровой карьеры.

Ростов Спартак Евгений Бушманов
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