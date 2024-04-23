- В контракте есть опция выкупа. Если "Пари НН" сохраняется в РПЛ, опция вступает в силу. Было прописано определённое количество матчей, которое Влад должен был сыграть. Он это выполнил, и опция выкупа вступит в силу при условии, что клуб останется в РПЛ, - передаёт слова Орещука Metaratings.ru.
24-летний правый вингер Владислав Карапузов с августа 2023 года выступает за "Пари Нижний Новгород" на правах аренды до конца сезона из московского "Динамо". В составе нижегородцев футболист провёл 22 матча во всех турнирах (19 в Российской премьер-лиге и 3 в Кубке России), не отметившись результативными действиями.
"Пари НН" с 28 очками в 24 матчах находится на десятом месте турнирной таблицы РПЛ, опережая зону прямого вылета в Первую лигу на 5 очков, зону стыковых матчей - на 4 очка.
Орещук: если "Пари НН" сохранится в РПЛ, вступит в силу опция выкупа Карапузова у "Динамо"
Агент арендованного "Пари НН" вингера московского "Динамо" Владислава Карапузова Роман Орещук рассказал о трансферной ситуации игрока.
Фото: ФК "Пари НН"