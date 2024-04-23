Казанский "Рубин" обратился в ЭСК РФС по поводу судейства Евгения Кукуляка в матче 25-го тура Премьер-лиги против "Локомотива". Напомним, главный арбитр встречи на 78-й минуте матча показал прямую красную карточку защитнику хозяев Рустаму Ашурматову.
Игра завершилась результативной ничьей. На гол хавбека "Рубина" Валентина Вады своим голом ответил опорник "Локомотива" Дмитрий Баринов. В турнирной таблице "железнодорожники" занимают 5-е место с 38-ю очками в активе. "Рубин" в 24-х матчах набрал 33 очка и располагается на 9-й строчке.
Источник: "Чемпионат"
"Рубин" обратился в ЭСК по поводу удаления Ашурматова в матче с "Локомотивом"
Казанский "Рубин" обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС из-за удаления защитника Рустама Ашурматова в матче 25-го тура РПЛ с "Локомотивом".
Фото: официальный сайт "Рубина"