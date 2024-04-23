"Морено всем доволен. Его брали, чтобы он оставил команду в Премьер?лиге. Сейчас все верят в команду и не думают о чем?то другом. Морено брали не на один день, а на долгосрочную перспективу. Руководству и игрокам всё нравится, - цитирует Горбенко "Матч ТВ".
Роберт Морено возглавил "Сочи" 15-го декабря 2023-го года. В первых шести матчах под руководством испанца команда 5 раз сыграла вничью в чемпионате и одержала одну победу - в матче 24-го тура против московского "Спартака". За шесть туров до финиша "Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с 19-ю очками в активе.
Отставание "горожан" от спасительного 14-го места составляет 4 очка. В предстоящем туре "Сочи" встретится на выезде с предпоследней командой чемпионата - "Ахматом". Игра запланирована на 25-е апреля.
Представитель Морено: тренера брали, чтобы он оставил "Сочи" в РПЛ. Сейчас все верят в команду
Представитель главного тренера "Сочи" Роберта Морено Юрий Горбенко поделился подробностями работы испанца в российском клубе.
Фото: ФК "Сочи"