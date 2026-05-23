"Доказали свою состоятельность". В махачкалинском "Динамо" отреагировали на сохранение места в РПЛ

"Тяжелее стыковых матчей ничего нет. Мы убедительно прошли эти игры, доказав свою состоятельность.
Гол в прошлой встрече? Не хочу об этом думать. Мы победили, радуемся — вот и все. Поздравляю всех болельщиков Дагестана с большой победой", - сказал Газизов.
Махачкалинское "Динамо" одержало дома победу над екатеринбургским "Уралом" в ответном переходном матче за право выступать в РПЛ. Всетрча проходила в Каспийске на стадионе "Анжи Арена" и завершилась со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились нападающий Гамид Агаларов и полузащитник Хуссем Мрезиг.
По итогам двух игр команда Вадима Евсеева переиграла уральцев со счетом 3:0 и сохранила прописку в элитном дивизионе чемпионата России.
