"Доказали свою состоятельность". В махачкалинском "Динамо" отреагировали на сохранение места в РПЛ

Генеральный директор "Динамо" Мх Шамиль Газизов подвел итоги переходных матчей против "Урала".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Тяжелее стыковых матчей ничего нет. Мы убедительно прошли эти игры, доказав свою состоятельность.

Гол в прошлой встрече? Не хочу об этом думать. Мы победили, радуемся — вот и все. Поздравляю всех болельщиков Дагестана с большой победой", - сказал Газизов.

Махачкалинское "Динамо" одержало дома победу над екатеринбургским "Уралом" в ответном переходном матче за право выступать в РПЛ. Всетрча проходила в Каспийске на стадионе "Анжи Арена" и завершилась со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились нападающий Гамид Агаларов и полузащитник Хуссем Мрезиг.

По итогам двух игр команда Вадима Евсеева переиграла уральцев со счетом 3:0 и сохранила прописку в элитном дивизионе чемпионата России.

Источник: "СЭ"

