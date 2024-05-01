"Зенит" является фаворитом на победу в РПЛ, "Краснодару" дали шанс, но команда им на воспользовалась. Такое ощущение, что футболисты "Краснодара" не верят в то, что могут стать чемпионами", - сказал Аленичев.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги "Краснодар" занимает второе место, имея такое же количество очков как у "Зенит" – 50. "Быки" уступили в очных противостояниях с петербуржцами - в первом круге была ничья 1:1, а во второй половине чемпионата южане потерпели поражение на своем поле 1:2. До конца чемпионата остается сыграть четыре матча, в следующем 27-м туре "Зенит" отправится в гости к "Факелу", а "Краснодар" дома сыграет с "Ахматом".
Источник: ТАСС
Аленичев: "Зенит" является фаворитом на победу в РПЛ. "Краснодар" упустил шанс
Бывший игрок "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился мнением о шансах "Краснодара" стать чемпионом РПЛ в текущем сезоне.
Фото: "Чемпионат"