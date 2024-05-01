"Слишкович, в отличие от Абаскаля, хотя бы нормально себя ведёт. Парень спокойно воспринимает ситуацию, хорошо говорит. Ничего страшного, если он не станет главным тренером, зато хоть останется нормальным и адекватным человеком. Он ведёт себя правильно, не бегая по бровке, не крича", - сказал Мостовой.
Руководство "Спартака" назначило Владимира Слишковича вместо Гильермо Абаскаля, сейчас он занимает должность временно исполняющего обязанности главного тренера. Команда под его руководством еще ни разу не проигрывала, последнем матче "красно-белые" обыграли "Локомотив" (3:2), сыграли в ничью с "Зенитом" (0:0) и ЦСКА (0:0), а также крупно обыграли "Ростов" Валерия Карпина в гостях (1:5). После 26 сыгранных туров "Спартак" занимает четвертое место, набрав 42 балла. До конца чемпионата остаются четыре матча: против "Пари НН", "Краснодара", "Рубина" и "Оренбурга".
Источник: Metaratings
Мостовой: ничего страшного, если Слишкович не станет главным тренером, зато хоть останется адекватным человеком
Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал потенциальную возможность назначения Владимира Слишковича на пост главного тренера "красно-былых".
Фото: ФК "Спартак"