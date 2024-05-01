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Медина: мы сейчас в хорошем состоянии. "Спартак" может выиграть Кубок России

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Вингер "Спартака" Хесус Медина прокомментировал победу своей команды над "Динамо" в Кубка России (2:0).
Фото: "СЭ"
"Мы сыграли хорошо и заслужили эту победу. Можем ли выиграть Кубок? Да, думаю, что да. Мы сейчас в хорошем состоянии и набрали форму", - цитирует Медину "Матч ТВ".

"Спартак" одержал победу над московским "Динамо" в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России. Два безответных гола в ворота "бело-голубых" отправили Александр Соболев и Михаил Игнатов.

Победа позволила "Спартаку" завоевать место в финале Пути регионов. Соперником "Спартака" станет "Балтика" или "Ростов", которые определят второго финалиста в очном матче 2-го мая. В финале "Пути РПЛ" в двухматчевом противостоянии встретятся ЦСКА и "Зенит".

Спартак Кубок России Динамо Хесус Медина
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