"Мы сыграли хорошо и заслужили эту победу. Можем ли выиграть Кубок? Да, думаю, что да. Мы сейчас в хорошем состоянии и набрали форму", - цитирует Медину "Матч ТВ".
"Спартак" одержал победу над московским "Динамо" в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России. Два безответных гола в ворота "бело-голубых" отправили Александр Соболев и Михаил Игнатов.
Победа позволила "Спартаку" завоевать место в финале Пути регионов. Соперником "Спартака" станет "Балтика" или "Ростов", которые определят второго финалиста в очном матче 2-го мая. В финале "Пути РПЛ" в двухматчевом противостоянии встретятся ЦСКА и "Зенит".
Медина: мы сейчас в хорошем состоянии. "Спартак" может выиграть Кубок России
Вингер "Спартака" Хесус Медина прокомментировал победу своей команды над "Динамо" в Кубка России (2:0).
Фото: "СЭ"