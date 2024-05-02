– Это правильно. А зачем убирать? Он уже пять лет приводит команду к чемпионству и сейчас идет на первом месте.
Действующее трудовое соглашение Семака с петербургским “Зенитом” рассчитано до лета 2025 года. Ранее стало известно, что сине-бело-голубые хотят продлить контракт с Сергеем Богдановичем. Ожидается, что стороны подпишут контракт до июня 2030 года.
Напомним, под руководством Семака петербургский клуб завоевал в общей сложности 10 трофеев с 2018 года.
Источник: “СЭ”
Широков: зачем “Зениту” убирать Семака? Он уже пять лет приводит команду к чемпионству
Экс-игрок “Зенита” Роман Широков отреагировал на новость о том, что сине-бело-голубые продлят контракт с главным тренером команды Сергеем Семаком.
Фото: ФК "Зенит"