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Широков: зачем “Зениту” убирать Семака? Он уже пять лет приводит команду к чемпионству

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Экс-игрок “Зенита” Роман Широков отреагировал на новость о том, что сине-бело-голубые продлят контракт с главным тренером команды Сергеем Семаком.
Фото: ФК "Зенит"
– Это правильно. А зачем убирать? Он уже пять лет приводит команду к чемпионству и сейчас идет на первом месте.

Действующее трудовое соглашение Семака с петербургским “Зенитом” рассчитано до лета 2025 года. Ранее стало известно, что сине-бело-голубые хотят продлить контракт с Сергеем Богдановичем. Ожидается, что стороны подпишут контракт до июня 2030 года.

Напомним, под руководством Семака петербургский клуб завоевал в общей сложности 10 трофеев с 2018 года.

Источник: “СЭ”

Сергей Семак Роман Широков Зенит
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