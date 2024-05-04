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Овчинников: "Пари НН" погорячился с отставкой Юрана. Дай бог этому Иличу выправить ситуацию

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Российский тренер Валерий Овчинников прокомментировал назначение Саши Илича на пост главного тренера "Пари НН".
Фото: ФК "Пари НН"
"Конечно, серьёзный тренер. Наверное, на безрыбье и рак рыба. Схватили то, что можно было схватить. "Пари НН" погорячился с отставкой Юрана. Дай бог этому Иличу выправить ситуацию", - сказал Овчинников.

Руководство уволило Сергея Юрана после шести поражений подряд, в последнем матче нижегородцы крупно проиграли грозненскому "Ахмату" (5:1). Сегодня, 4 марта стало известно о назначении сербского специалиста Саши Илича. Дебют иностранного специалиста состоится 5 марта в матче против "Спартака" в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги. До переезда в Нижний Новгород Илич работал в греческом "Атромитосе" и софийском ЦСКА.

Источник: "Пари НН"

Саша Илич Пари НН
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