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Тренер "Пари НН" Илич: Мостовой главный кандидат в тренерский штаб? Для него - все что угодно!

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Новый главный тренер "Пари НН" Саша Илич не исключил возможность взять в тренерский штаб Александра Мостового.
Фото: "Спорт=Экспресс"
"Тренерский штаб может стать шире. Мостовой — главный кандидат? Для него — все что угодно!" – сказал Илич.

Саша Илич будучи футболистом играл с Мостовым в испанской "Сельте", серб назвал его величайшим российском футболистом. Руководство "Пари НН" 4 мая объявило о назначении на пост главного тренера сербского специалиста Саши Илича, серб сменил Сергея Юрана.

В последних шести матчах чемпионата России нижегородцы потерпели шесть поражений, последнее – в 26-м туре от грозненского "Ахмата" (5:1). На тренерском мостике российского клуба Илич дебютирует в игре против московского "Спартака", который в апреле возглавил босниец Владимир Слишкович. За четыре тура до конца в турнирной таблице РПЛ нижегородцы идут в двух баллах от зоны вылета, за 26 матчей команда набрала 28 очков.

Источник: "Спорт-Экспресс"

Саша Илич Александр Мостовой Пари НН
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