"Конечно, попрощался с Юраном. Всё было цивилизованно и солидно. Попрощались, перевернули страницу и идём дальше", - цитирует Гоцука "Чемпионат".
Сегодня, 5-го мая, "Пари НН" сыграл вничью с московским "Спартаком" в 27-м туре РПЛ и перервал серию из шести поражений в чемпионате России. После 27-ми сыгранных туров волжане занимают одиннадцатое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 29 очков. Напомним, что вчера, 4-го мая, было объявлено о том, что Саша Илич стал новым главным тренером "Пари НН", ранее эту должность занимал Сергей Юран.
Гоцук: попрощались с Юраном, перевернули страницу и идём дальше
Защитник "Пари НН" Кирилл Гоцук рассказал, что команда попрощалась с Сергеем Юраном.
Фото: ФК "Пари НН"