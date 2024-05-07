"Думаю, сейчас есть большое количество футболистов в "Зените", которые боятся не занять первое место. Это давит. Самое удивительное, что в этом сезоне Семак сделал наибольшее количество движений, чтобы развить позиционную атаку. "Зенит" по-прежнему является основным претендентом на чемпионство", - цитирует Григоряна "Матч ТВ".
После 27-ми сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на одно очко - южане имеют в своем активе 50 очков. Московское "Динамо" замыкает тройку лидеров с таким же количеством набранных очков. В 27-м туре РПЛ команда Сергея Семака сыграла вничью с воронежским "Факелом" (1:1), пропустив гол с пенальти в добавленное время. В следующем туре петербургский клуб сыграет с московским ЦСКА на своем поле. Напомним, что "сине-бело-голубые" сыграли вничью с "армейцами" в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России (1:1).
Григорян: "Зенит" по-прежнему является основным претендентом на чемпионство
Российский тренер Александр Григорян высказался о чемпионских амбициях "Зенита".
Фото: ФК "Локомотив"