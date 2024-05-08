Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алания
17:00
РодинаНе начат
Сокол
18:00
ЧерноморецНе начат
КАМАЗ
19:00
ЕнисейНе начат
Динамо Мх
19:30
ХимкиНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Реал Мадрид
22:00
БаварияНе начат

Лига конференций УЕФА

Брюгге
19:45
ФиорентинаНе начат

Александр Кержаков: я нахожусь в стадии переговоров с некоторыми клубами

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский тренер Александр Кержаков, рассказал, когда планирует вернуться к работе.
Фото: официальный сайт РПЛ
"Я нахожусь в стадии переговоров с некоторыми клубами, всё идет планомерно. Не хочу принимать резких решений, всё нужно досконально изучить, обговорить, обсудить. Я думаю, что летом приступлю к работе", - цитирует Кержакова ТАСС.

Ранее экс-форвард сборной России работал в качестве главного тренера "Томи" и "Пари НН". В прошлом году Александр Кержаков непродолжительное время возглавлял кипрский клуб "Кармиотисса" и ФК "Спартак" Суботица из чемпионата Сербии. С ноября 2023-го года Кержаков является безработным.

Ранее в СМИ появилась информация, что Александр Кержаков проходит стажировку в "Севилье", за которую выступал в качестве футболиста с января 2007-го по февраль 2008-го года.

Кержаков Александр
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится