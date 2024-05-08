"Я нахожусь в стадии переговоров с некоторыми клубами, всё идет планомерно. Не хочу принимать резких решений, всё нужно досконально изучить, обговорить, обсудить. Я думаю, что летом приступлю к работе", - цитирует Кержакова ТАСС.
Ранее экс-форвард сборной России работал в качестве главного тренера "Томи" и "Пари НН". В прошлом году Александр Кержаков непродолжительное время возглавлял кипрский клуб "Кармиотисса" и ФК "Спартак" Суботица из чемпионата Сербии. С ноября 2023-го года Кержаков является безработным.
Ранее в СМИ появилась информация, что Александр Кержаков проходит стажировку в "Севилье", за которую выступал в качестве футболиста с января 2007-го по февраль 2008-го года.
Александр Кержаков: я нахожусь в стадии переговоров с некоторыми клубами
Российский тренер Александр Кержаков, рассказал, когда планирует вернуться к работе.
Фото: официальный сайт РПЛ