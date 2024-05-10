"Радует ли меня то, что в РПЛ появилась чемпионская гонка? Безусловно! Наличие интриги всегда подогревает интерес к футболу. За последние годы доминация "Зенита" стала привычной — это несколько усыпляло бдительность как болельщиков, так и самих футболистов. Сейчас же каждая игра имеет значение, каждое очко на вес золота", - сказал Малафеев.
За три тура до конца чемпионата "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 балл. Конкуренты петербуржцев за чемпионский титул "Краснодар" и "Динамо" за 27 туров заработали по 50 очков и идут на втором и третьем местах. В 28-м туре "Зенит" примет на своем поле ЦСКА, "быки" отправятся в гости к "Спартаку", динамовцы тоже ждет гостевой матч с борющейся за выживание калининградской "Балтикой".
Источник: "РБ Спорт"
Малафеев: за последние годы доминация "Зенита" стала привычной. Сейчас же каждое очко на вес золота
Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев поделился мнением о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге, которая сохраняется на финише чемпионата.
Фото: РИА Новости