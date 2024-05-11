– Пока что мы не обсуждали будущее Евгения. Сейчас он сосредоточен на “Факеле” и тех задачах, которые стоят перед клубом.
Отметим, что Марков стал футболистом воронежского “Факела” зимой 2023 года, а именно – в январе. Его действующее трудовое соглашение с командой из Воронежа рассчитано до июня 2025 года. В текущем сезоне Марков стал одним из лидеров клуба – в общей сложности он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забив восемь голов и отдал один ассист.
Источник: “РБ Спорт”
Агент: пока что мы не обсуждали будущее Маркова в “Факеле”
Андрей Талаев, агент нападающего “Факела” Евгения Маркова, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Факел"